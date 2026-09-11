В Сочи изменят градостроительную политику в пользу соцобъектов

В Сочи планируют изменить Генеральный план города и Правила землепользования и застройки. При корректировке документов власти намерены отказаться от приоритета коммерческой застройки в пользу социальной и санаторно-курортной инфраструктуры, а также учесть изменения инженерных сетей и границ муниципалитета. Об этом сообщили во время прямой линии с жителями Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко / Коммерсантъ

Глава города Андрей Прошунин заявил, что градостроительная политика должна учитывать статус Сочи как курорта федерального значения. По его словам, при подготовке изменений в Генплан город намерен привести в соответствие с новой концепцией инвестиционные проекты и определить дальнейшее развитие территорий.

Действующий Генплан Сочи приняли в декабре 2023 года. С 1 января 2026 года скорректировались границы муниципального образования. Общая площадь территории составляет около 351 тыс. га, при этом, по словам главы города, муниципальная земля занимает около 1%, а 95–96% приходится на федеральные территории, включая Сочинский национальный парк и биосферные заповедники. Кроме того, в городе есть краевые и частные земли.

Сейчас город совместно с институтами градостроительного планирования готовит изменения в Генплан. В документ также планируют включить актуальные инвестиционные проекты. Среди причин корректировки власти называют изменение схем водоснабжения и водоотведения, а также ситуации, когда один земельный участок попадает сразу в несколько территориальных зон, что затрудняет реализацию проектов.

Отдельно город работает над вопросами, связанными с Сочинским национальным парком. По словам председателя городского собрания Сочи Виктора Филонова, одна из проблем — прохождение границ нацпарка непосредственно по земельным участкам, дворам и зданиям. Власти также обсуждают границы населенных пунктов, вынос кладбищ и обеспечение доступа к СНТ, которые фактически превратились в жилые микрорайоны.

Еще один вопрос — дороги и инженерные сети к таким территориям, часть которых проходит через земли национального парка. Для его решения город проводит рабочие встречи с руководством нацпарка и профильными федеральными ведомствами.

В профильном комитете городского собрания сейчас находится около 600 замечаний к градостроительным документам, сообщил Виктор Филонов. Часть из них, по его словам, невозможно решить без внесения изменений в Генплан.

Корректировка документов также должна учитывать рост крупных инвестиционных проектов. В городском собрании рассматривают возможность предусмотреть строительство жилья для персонала рядом с новыми объектами. Такой подход, по словам Виктора Филонова, должен снизить нагрузку на транспортную систему Сочи.

При этом власти намерены сохранить зеленый каркас города и одновременно обеспечить развитие инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Прошунин отметил, что при дальнейшем градостроительном планировании приоритетами должны стать социальная сфера и санаторно-курортная отрасль.

Одновременно город рассчитывает урегулировать ряд вопросов с Сочинским национальным парком. Среди результатов совместной работы власти назвали решение о бесплатном посещении национального парка для жителей Сочи.

Мария Удовик