В Таганроге после погони остановили водителя мопеда без прав

В Таганроге сотрудники полиции остановили молодого человека на мопеде, пытавшегося скрыться от экипажа ДПС. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Внимание правоохранителей привлек подозрительный мототранспорт, за рулем которого находился молодой человек, который перевозил пассажира с нарушениями правил безопасности. Инспекторы активировали проблесковые маячки и громкоговоритель, потребовав остановиться. Нарушитель проигнорировал требования полиции: резко набрал скорость, выехал на встречную полосу и попытался уйти через дворы.

Несколько нарядов ДПС перекрыли пути отхода мопеда. Тактический прием «коробочка» заблокировал транспорт. За рулем оказался местный житель 2004 года рождения. Проверка баз данных установила, что водительского удостоверения категории «А» он никогда не получал. Помимо этого, конструкция мопеда не предусматривает перевозку пассажиров.

Полицейские составили административные материалы по трем статьям КоАП РФ: ч. 1 ст. 12.7 — управление транспортным средством без права управления; ч. 4 ст. 12.15 — выезд на полосу встречного движения; ч. 2 ст. 12.29 — нарушение ПДД пассажиром при перевозке на мопеде, конструкция которого этого не допускает.

Мопед задержан и помещен на специализированную стоянку.

Константин Соловьев