Ростовский предприниматель торговал контрафактной обувью

Индивидуальный предприниматель в Ростове-на-Дону реализовывал спортивную обувь с нанесенными на неё товарными знаками без разрешения правообладателя. Размер ущерба составил 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По результатам проверки прокурор направил в следственный орган мотивированное постановление с материалами дела.

В отношении предпринимателя возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ — за незаконное использование чужого товарного знака, повлекшее причинение крупного ущерба.

Мария Хоперская