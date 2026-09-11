В Сочи новый мост в Верхнениколаевском планируют построить к концу 2027 года

В Сочи строительство нового моста в селе Верхнениколаевское, о котором жители просили во время прямой линии в прошлом году, планируют начать до конца 2026 года и завершить к концу 2027 года. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы, сейчас город согласовывает финансирование и изменения в договор комплексного развития территории (КРТ). Об этом сообщили во время прямой линии с жителями Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о мосте, который соединяет улицы Искры и Заречная и обеспечивает транспортный доступ к домам жителей. По заключениям специалистов, существующий объект находится в ненормативном состоянии и не соответствует требованиям к транспортному сообщению. При этом его сохранение в рабочем состоянии остается важным для жителей до строительства нового моста.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что вопрос строительства нового объекта администрация начала прорабатывать после обращений жителей. По его словам, «народный контроль» помогал продвигать решение проблемы. Прекращение эксплуатации действующего моста, по оценке главы города, создало бы серьезные проблемы с транспортной доступностью для жителей.

Проект нового моста уже сформирован и прошел государственную экспертизу. Для его реализации необходимо около 450 млн руб. Финансирование планируют организовать в рамках договора КРТ. После согласования изменений в соответствующие документы город сможет перейти к строительным работам.

Заместитель главы Сочи Вячеслав Иванов сообщил, что на строительно-монтажные работы потребуется около 12 месяцев с момента выделения средств. При этом окончательные сроки зависят от внесения необходимых изменений в документы и завершения процедур по финансированию.

«До конца года реально начать эту работу и в течение следующего года выполнить эти работы»,— сообщил Вячеслав Иванов.

Андрей Прошунин уточнил, что город ставит задачу завершить строительство и запустить новый мост к концу 2027 года. Заместитель главы подтвердил этот срок.

Одновременно в этом году город направил средства на ремонт улиц, которые используются жителями как дублирующий маршрут из-за состояния существующего моста. Речь идет об улицах Кузнечная, Чайная, Пензенская, Гастелло, Петрозаводская и Веринская.

Мария Удовик