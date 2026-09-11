Суд приостановил работу ростовского производителя молочной продукции на 45 суток

Работу производителя молочной продукции в Родионово-Несветайском районе приостановили на 45 суток. Основанием стало решение суда, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

В ходе проверки выяснилось, что предприниматель допустил грубые нарушения требований законодательства. Специалисты неоднократно фиксировали несоответствия продукции по жирнокислотному составу, а также присутствие растительных масел и жиров на растительной основе. Их содержание не допускается требованиями технических регламентов Таможенного союза.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении (по по ч. 3 ст. 14.43 КоАП РФ), материалы передали в суд. В ходе разбирательства суд признал доказательства достаточными, а доводы ответчика — необоснованными.

Мария Хоперская