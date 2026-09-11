Суд в Новочеркасске прекратил уголовное дело о мошенничестве с куклами

Новочеркасский городской суд Ростовской области прекратил уголовное дело о мошенничестве, предметом которого стали коллекционные куклы. Об этом сообщила объединенная прессслужба судов региона. Основанием стало применение сторон (25 УПК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года жительница Тульской области договорилась с потерпевшей из Новочеркасска об обмене кукол. Последняя отправила две коллекционные куклы стоимостью 8,5 тыс. руб. каждая (на общую сумму 17 тыс. руб.), однако взамен получила посылку с кукольными платьями. Обнаружив обман, потерпевшая отказалась от посылки, однако к этому моменту обвиняемая уже забрала чужие куклы.

В судебном заседании потерпевшая заявила ходатайство о прекращении дела, пояснив, что подсудимая полностью загладила причиненный вред и принесла извинения. Стороны примирились. Ходатайство удовлетворено, постановление вступило в законную силу.

Мария Хоперская