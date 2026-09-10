Ракетную опасность объявили в Ростовской области
В Ростовской области вечером 10 сентября объявили ракетную опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Жителей области просят сохранять спокойствие.
«Если вы на улице или в помещении, покиньте открытые участки, спуститесь в ближайшее укрытие, подземный переход или паркинг, если вы в транспорте, покиньте его и найдите укрытие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при обнаружении фрагментов или составных частей ракет необходимо обращаться по номеру 112 и ни при каких обстоятельствах не подходить к ним.
Ракетная опасность также объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова. Жителям города рекомендуют проследовать в помещения или подземный паркинг.
По состоянию на 20:49 ракетная опасность в Ростовской области отменена, сообщает МЧС.