Ракетную опасность объявили в Ростовской области

В Ростовской области вечером 10 сентября объявили ракетную опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Жителей области просят сохранять спокойствие.

«Если вы на улице или в помещении, покиньте открытые участки, спуститесь в ближайшее укрытие, подземный переход или паркинг, если вы в транспорте, покиньте его и найдите укрытие», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обнаружении фрагментов или составных частей ракет необходимо обращаться по номеру 112 и ни при каких обстоятельствах не подходить к ним.

Ракетная опасность также объявлена в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова. Жителям города рекомендуют проследовать в помещения или подземный паркинг.

По состоянию на 20:49 ракетная опасность в Ростовской области отменена, сообщает МЧС.

Константин Соловьев