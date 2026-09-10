На Дону суд рассмотрит иск Минсельхоза к фермеру на 124,9 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области 5 октября 2026 года рассмотрит иск Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона к главе крестьянского (фермерского) хозяйства Андрею Бейдину о взыскании 124,97 млн рублей субсидий. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Истец также просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 3,48 млн рублей за период с 18 июня по 27 августа 2026 года и начислять их до фактического исполнения обязательства. Суд принял уточненные требования к рассмотрению.

Интересы министерства в суде представляет Сосницкая З.В., ответчика — Долженко А.Ю. Андрей Бейдин возражает против требований. Его представитель заявил о наличии обстоятельств непреодолимой силы, которые помешали исполнению обязательств, и сообщил, что предприниматель принимал все возможные меры для сохранения садов.

По ходатайству Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезы он привлечен к участию в деле в качестве третьего лица.

Судья Андрианова Ю.Ю. сочла представленные доказательства достаточными для перехода к основному этапу. Основное судебное заседание назначено на 5 октября 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Бейдин Андрей Вячеславович является председателем СППССОК «Андреевский сад», компания занимается переработкой и консервированием фруктов и орехов в п. Сеятель Северный Ростовской области. Также бизнесмен является совладельцем ООО «Таник». Фирма занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур в Таганроге.

Истцу до этой даты предписано документально подтвердить вину предпринимателя, предоставить нормативные акты, на основании которых выдавались субсидии, и указать конкретные пункты соглашений, позволяющие требовать возврата всей суммы. Ответчику необходимо представить документы, подтверждающие форс-мажор, доказать факты ухода за садами и приобщить к делу все акты проверок, проводившихся министерством с момента выдачи денег.

Тат Гаспарян