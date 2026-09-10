На Дону 2,5 тысячи предприятий ввели корпоративные меры поддержки семей

В Ростовской области 2,5 тыс. предприятий ввели корпоративные меры поддержки семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, 520 предприятий предоставляют единовременную выплату при рождении ребенка. Внедрению мер поддержки на предприятиях способствует трехстороннее соглашение между правительством Ростовской области, профсоюзами и Союзом работодателей, в котором выделен отдельный раздел «Демография», посвященный корпоративной поддержке.

Отмечается, что парламентарии рассматривают введение дополнительных мер поддержки компаний, которые тратят средства на обновление и развитие инфраструктуры, и защиту инициатив на федеральном уровне.

Константин Соловьев