Джаз, балет, литературный день и фильм о Дэвиде Боуи

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино, спектакли и балет, а также посетить выставку коллажей-апокрифов и мероприятия, посвященные литературе. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

11 сентября в 18:00 на «Кроп Арене» выступит российский рэпер Mayot (Артем Никитин). Ключевой участник тюменского музыкального объединения Melon Music и творческого союза Random Crew прославился в 2020 году на волне популярности мем-фраз и психоделического трэпа. Позже зарекомендовал себя как мультижанровый артист, постоянно экспериментирующий со звучанием от джерси-клаба и поп-рэпа до афробитса.

Стоимость билетов — от 2749 руб. (16+)

В пятницу в 19:00 во дворике Ростовского областного музея состоится концерт аккордеониста Александра Поелуева «В ритме столетий». Двукратный чемпион мира по аккордеону, выступавший в более чем в 30 странах мира, подготовил новую программу, которая включает в себя классическую музыку, авторские переложения известных произведений, народные мотивы и собственные композиции.

Стоимость билетов — 1000 руб. (6+)

12 сентября в 18:00 в джаз-клубе «Эссе» выступит квартет Софьи Шустровой с программой «Дивы джаза». В программе – произведения Эллы Фицджеральд, Билли Холидей, Сары Воан, Джо Стаффорд и Кармен Макрей. Вокалистка Софья Шустрова — номинант «Всероссийской джазовой премии 2025» и резидент Санкт-Петербургского джазового клуба Игоря Бутмана.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (6+)

В конгресс-холле ДГТУ в воскресенье в 19:00 пройдет концерт Кая Метова. Визитной карточкой артиста является песня «Position № 2», выпущенная в 1993 году в дебютном одноименном альбоме. Помимо эпатажных поп-хитов 90-х («Вспомни меня», «Где-то далеко идут дожди»), Кай Метов пишет инструментальную музыку (выпустил клавишный альбом «Негромко о сокровенном») и создает песни для других исполнителей.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

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Какие спектакли посетить

12 сентября в 18:00 в музыкальном театре Ростова покажут балет «Щелкунчик» Петра Чайковского. Сюжет рассказывает о рождественском чуде, в котором девочка спасает ожившую игрушку и попадает в волшебную сказочную страну.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)

Театръ-студия Ханжарова в субботу в 20:00 представит спектакль «Шлагбаум». Трагикомедия поставлена по пьесе современного драматурга Николая Ермохина. В центре сюжета — главный герой Валера, который переживает нелепую и безвременную смерть своей жены Зои. Супруга «ушла, но не отпустила», она начинает являться мужу во снах и видениях: постоянно требует внимания, угрожает и буквально сводит Валеру с ума, не давая ему спокойно поспать. Пытаясь утихомирить неугомонный дух жены, герой ведет с ней непрерывные, эмоциональные и порой очень комичные монологи.

Стоимость билетов — 1300 руб. (18+)

13 сентября в 19:00 театр «Линии» покажет спектакль «Эйлин. Тревожное расстройство» по мотивам пьесы Мартина Макдонаха «Королева красоты Линейна». В центре сюжета постановки история непростых взаимоотношения матери (Ады) и дочери (Эйлин), живущих в рыбацком поселке, расположенном на самом берегу Таганрогского залива. Они ведут достаточно размеренный образ жизни, но при этом находятся в постоянном напряжении и беспокойстве о жизненных обстоятельствах, своей внешности и отношении с окружающим миром. Тревоги в «семейную идиллию» добавляет появление на горизонте фигуры давно забытой первой любви дочери.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (18+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах Ростова начались показы нового исторического боевика «Восставший». Англия охвачена беспорядками. Во главе восставших оказывается Уот Тайлер, который никогда не мечтал стать лидером, но именно ему предстоит изменить ход истории.

Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)

Еще одна премьера этой недели – таиландская драма «Мой пес Гохан». Белый пес с розовым носом проходит через жизни трех хозяев: инженера, не готового выйти на пенсию, сотрудницы приюта для животных и молодой пары студентов. Он оказывается рядом в самые важные моменты их жизни и по-своему меняет каждого из них.

Стоимость билетов — от 410 руб. (12+)

В пятницу и в субботу в кинотеатре «Горизонт Cinema&Emotion» покажут документальный фильм «Боуи: Последняя глава». Это реквием великому музыканту, рассказывающий о неочевидных перипетиях его легендарной карьеры, провалах, камбэках и автоэпитафии Blackstar. Режиссер Джонатан Стиасни предлагает посмотреть на Боуи как на артиста, чей творческий путь далеко не всегда был выстлан цветами, а поиск себя был зачастую болезненным и не всегда успешным. Фильм Стиасни — не агиография, а напоминание, что Боуи был больше, чем марсианином, «белым герцогом» или поп-звездой: он был человеком, со своими слабостями и чувствами.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

В галерее «Ростов» 13 сентября с 12:00 до 20:00 пройдет день книгообмена и разговоров о литературе. В программе лекция о книге Донны Тартт «Тайная история» с последующим обсуждением, лекция о неотрадиционализме в поэзии и вечер жизненной прозы от литературно-театрального проекта «Люди в тексте».

Стоимость билетов — от 300 руб. (12+)

В Ростовском областном музее изобразительных искусств 13 сентября откроется выставка работ московского художника Юрия Фесенко «Личные апокрифы». В залах будет представлена серия коллажей-апокрифов, обозначенная художником, как «Ковры для ковчега». В их числе — ритуальный коллаж «Образ», имеющий прямое отношение к главному мифу Таганрога: истории о старце Ф6доре Кузьмиче и императоре Александре I.

Стоимость билетов — от 20 руб. (6+)

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