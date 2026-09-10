В Ростове-на-Дону пресекли точку продажи алкоголя в ночное время

В Ростове-на-Дону сотрудники департамента потребительского рынка выявили нарушение в одном из заведений общественного питания на улице Шеболдаева. Об этом сообщила в своих соцсетях глава департамента потребрынка Ростовской области Ирина Гелас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В заведении после 23:00 продавали пиво без вскрытия тары. Федеральное законодательство допускает реализацию алкоголя в заведениях общепита только при условии вскрытия упаковки и употребления напитков на месте.

Алкоголь изъят из оборота. Предпринимателю грозит штраф от 20 тыс. до 40 тыс. руб. Для должностных лиц санкция составляет от 100 тыс. до 300 тыс. руб. с вероятностью конфискация алкоголя.

В департаменте «Ъ-Ростов» пояснили, что на территории Ростовской области установлен полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в дни проведения выпускных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях (день последнего звонка, день выдачи в общеобразовательной организации аттестатов о среднем общем образовании), Международного дня защиты детей 1 июня, День знаний — 1 сентября, а в случае, если 1 сентября приходится на выходной день, — в следующий.

Согласно областному закону от 7 октября 2024 года точки общественного питания вправе реализовывать алкогольную продукцию с 8:00 до 22:59 по местному времени.

Кроме того, для повышения эффективности пресечения нелегального оборота пива и пивных напитков в Ростовской области подготовлен проект закона, которым предусматривается установление запрета на розничную продажу точками в многоквартирных домах. Также уточняются требования к объектам общественного питания, осуществляющим реализацию пива и пивных напитков.

«По состоянию на 8 сентября проект находится на стадии оценки регулирующего воздействия с целью недопущения введения избыточных требований и ограничений, возникновения необоснованных расходов хозяйствующих субъектов, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», — отметили в потребрынке Ростовской области.

Константин Соловьев