Таганрогская Районная сетевая компания признана банкротом с долгом 47 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Районная сетевая компания» (ООО «РСК»), передающее электроэнергию в Таганроге, несостоятельным. В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком до 14 декабря 2026 года. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Заявление о банкротстве подала энергосбытовая компания ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Сумма требований составила 47,46 млн рублей: основной долг — 28,33 млн рублей, пени — 18,66 млн рублей, судебные расходы — около 470 тыс. рублей. Основанием для иска послужили более двух десятков решений Арбитражного суда Ростовской области за период с конца 2023 по осень 2025 года. Обязательства не исполнялись более трех месяцев.

С февраля 2026 года на предприятии работала временный управляющий Солод Надежда Георгиевна. В ходе анализа финансового состояния она выявила признаки преднамеренного банкротства. Анализ на фиктивное банкротство не проводился из-за отсутствия оснований.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Районная сетевая компания» зарегистрировано в 2010 году в Таганроге Ростовской области. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Учредителем общества является Амели Кадырова. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

29 мая 2026 года собрание кредиторов единогласно решило ходатайствовать о введении конкурсного производства. Кредиторы предложили утвердить конкурсным управляющим Лизогуб Анну Сергеевну из Ассоциации «Евросибирская СРО арбитражных управляющих».

Изучив отчет временного управляющего, суд постановил признать ООО «Районная сетевая компания» банкротом и открыть конкурсное производство. Полномочия руководителя компании прекращены. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначена Солод Надежда Георгиевна, поскольку Ассоциация «Евросибирская СРО» не представила вовремя документы на кандидатуру Лизогуб А. С. Ей поручено провести новое собрание кредиторов для выбора саморегулируемой организации. Установлено фиксированное вознаграждение управляющему — 30 тысяч рублей в месяц за счет имущества должника. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде. Суд утвердил конкурсным управляющим ООО «Районная сетевая компания» Лизогуб Анну Сергеевну.

Тат Гаспарян