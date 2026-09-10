В Волгодонске врачи спасли пациентку после самовольного отказа от лекарств

В Больницу скорой медицинской помощи (БСМП) Волгодонска спасли пациентку, которая самовольно отказалась от препаратов после операции. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В больницу экстренно доставили 42-летнюю женщину с выраженными судорогами мышц рук и ног, онемением вокруг рта, ощущением мурашек и затруднением дыхания. Три недели назад ей провели тиреоидэктомию по поводу диффузного токсического зоба. За пять дней до госпитализации пациентка самостоятельно прекратила прием назначенных кальция и витамина D. Медики диагностировали послеоперационный гипопаратиреоз, осложнившийся гипокальциемическим кризом — опасным состоянием, обусловленным резким снижением уровня кальция в крови.

Врачи начали лечение: внутривенно вводили препараты кальция под контролем ЭКГ, после чего назначили кальций и активную форму витамина D перорально. Уже через два часа судороги прекратились, онемение существенно уменьшилось. Спустя три дня показатели кальция нормализовались, и пациентку перевели на поддерживающую терапию.

После стабилизации состояния женщину выписали с рекомендацией продолжать назначенное лечение и регулярно контролировать лабораторные показатели.

Константин Соловьев