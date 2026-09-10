Суд отклонил иск Росприроднадзора на 45 млн рублей к бизнесмену из Ростовской области

Арбитражный суд Ростовской области полностью отклонил иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с предпринимателя Евгения Алексеева 45,38 млн рублей за вред Таганрогскому заливу. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

По версии надзорного органа, в поселке Дмитриадовка Неклиновского района на территории прибрежной защитной полосы во время отлива шло незаконное строительство. Это повлекло изменение дна и берегов залива, а также складирование строительных отходов — боя бетона, кирпича, шин и шпал — прямо в акватории. Площадь загрязнения составила 2090 квадратных метров, отходы отнесены к IV классу опасности.

Согласно материалам дела, сумму ущерба рассчитали по методике исчисления вреда водным объектам: коэффициент индексации, экологический фактор для Азовского моря и такса за засорение были перемножены на площадь свалки.

Суд пришел к выводу, что управление не доказало причинно-следственную связь между действиями ответчика и нанесенным вредом. Земельные участки, рядом с которыми обнаружили отходы, принадлежали матери предпринимателя Юлии Алексеевой. Сам бизнесмен стал собственником наделов только в июле 2024 года в порядке наследования. Один из участков находился в долгосрочной аренде у ООО «Агрис», прекратившего деятельность летом 2024 года.

Надзорный орган не составил акт выездного обследования, не провел видеосъемку отбора проб и не зафиксировал транспорт, который мог вывозить мусор. Протоколы испытаний отходов не содержат данных о том, в отношении кого проводилась проверка. Суд отметил, что невозможно определить, когда именно велись работы и кто их осуществлял. Единственным документом против предпринимателя стала справка МВД о его возможной причастности из-за владения соседним отелем «Золотое руно», однако доказательств строительства, ремонта или заказа вывоза мусора ответчиком либо его матерью представлено не было.

В удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме. Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Тат Гаспарян