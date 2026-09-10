Сириус запустит новую образовательную программу

В федеральной территории «Сириус» готовят пилотную программу базового высшего образования «Технологии ИИ в управлении данными». Первый набор планируется провести в 2027–2028 учебном году. Об этом председатель совета федеральной территории, руководитель Образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева сообщила на Всероссийском форуме учителей физики в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам Елены Шмелевой, программа должна продолжить образовательную траекторию выпускников и связать обучение с дальнейшей работой в научной сфере и на высокотехнологичных предприятиях. Она отметила, что траектория сильного ученика-физика не должна заканчиваться после школы, а должна продолжаться до работы в науке или на высокотехнологичном предприятии, в том числе в своем регионе.

Также в «Сириусе» готовят библиотеку научно-технологической проектной программы «Большие вызовы». В нее войдут научно-популярные книги по современным направлениям науки и открытые задачи для работы педагогов с наиболее увлеченными школьниками.

Как сообщила Елена Шмелева, библиотека должна показать связь между программами Научно-технологического университета «Сириус» и Президентского лицея и то, как они работают вместе.

Кроме того, в Санкт-Петербурге планируется создать Национальный кампус технологического лидерства и развития критических технологий «Сириус». По словам Елены Шмелевой, он станет новой площадкой для олимпиадного и научного движения города.

Мария Удовик