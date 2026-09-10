На Дону сельская администрация выплатит 4 млн рублей за просрочку оплаты реконструкции дороги

Арбитражный суд обязал администрацию Новозолотовского сельского поселения выплатить ООО «СК Строй» 3,95 млн рублей пени за длительную задержку оплаты работ по реконструкции дороги в станице Новозолотовская. Решение суда опубликовано в картотеке дела.

Стороны заключили контракт на реконструкцию автомобильной дороги по переулку Северный в станице Новозолотовская. Цена соглашения составила 58,49 млн рублей. Первоначально работы должны были завершиться до 21 ноября 2025 года, однако дополнительным соглашением от 18 ноября срок продлили до 26 декабря 2025 года.

Работы на сумму 55,52 млн рублей заказчик принял по акту от 5 января 2026 года. По условиям договора оплата должна была пройти не позднее семи рабочих дней с момента подписания документа о приёмке. Администрация перечислила 6 марта 2026 года только 555,2 тыс. рублей, а оставшиеся 54,97 млн рублей — лишь 5 августа 2026 года.

В ходе разбирательства истец частично отказался от требований о взыскании основной задолженности и штрафа в размере 10 тысяч рублей, поскольку долг погасили непосредственно перед судом. Производство в этой части прекратили. Одновременно компания увеличила требование о взыскании неустойки за период с 5 марта по 5 августа 2026 года до 3,95 млн рублей.

Суд квалифицировал отношения сторон как договор подряда и установил факт ненадлежащего исполнения обязательств администрацией. Доводы ответчика о тяжёлом финансовом положении и отсутствии своевременного бюджетного финансирования не стали основанием для снижения неустойки по статье 333 Гражданского кодекса РФ. Суд отметил, что заявленный размер пени признан соразмерным последствиям нарушения.

По итогам разбирательства с администрации Новозолотовского сельского поселения в пользу ООО «СК Строй» взыскано 4 млн рублей. В эту сумму вошли 3,95 млн рублей пени за просрочку платежа и 143,5 тысяч рублей расходов по уплате государственной пошлины. Кроме того, истцу возвращена из федерального бюджета излишне уплаченная госпошлина в размере 621 тысяч рублей.

Решение вступит в законную силу через месяц, если ответчик не подаст апелляционную жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Тат Гаспарян