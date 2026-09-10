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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич перешел в «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 25-летним защитником Даниилом Хлусевичем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В весенней части прошлого сезона игрок провел восемь матчей за грозненский «Ахмат», где выступал на правах аренды. Всего за карьеру в московском «Спартаке» защитник провел 110 официальных матчей, в которых забил шесть мячей и сделал 12 результативных передач. Кроме того, Даниил Хлусевич провел пять матчей за национальную сборную России.

Константин Соловьев

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