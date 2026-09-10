Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич перешел в «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 25-летним защитником Даниилом Хлусевичем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В весенней части прошлого сезона игрок провел восемь матчей за грозненский «Ахмат», где выступал на правах аренды. Всего за карьеру в московском «Спартаке» защитник провел 110 официальных матчей, в которых забил шесть мячей и сделал 12 результативных передач. Кроме того, Даниил Хлусевич провел пять матчей за национальную сборную России.

Константин Соловьев