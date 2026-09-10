Верховный суд подтвердил статус объектов Соловецкого монастыря

Верховный суд РФ отказался исключать ансамбль Соловецкого монастыря (Архангельская область) и другие объекты на Соловецком архипелаге из реестра объектов культурного наследия. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд сохранил охранный статус объектов Соловецкого архипелага

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ Верховный суд сохранил охранный статус объектов Соловецкого архипелага

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

С иском к Минкультуры обратилась Татьяна Магдеева, оспаривавшая приказы ведомства о включении объектов в реестр. Она является основателем и генеральным директором ООО «Смартфинанс», которое выполняло государственный контракт Минкультуры на проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов на Соловецком архипелаге. По мнению госпожи Магдеевой, при проведении историко-культурных экспертиз были допущены нарушения.

Верховный суд требования не удовлетворил. Представители Минкультуры и прокуратуры указали, что оснований для исключения объектов из реестра не установлено.

Спор возник на фоне уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов Соловецкого архипелага. Госпожа Магдеева ранее была осуждена по этому делу. Суд при этом отметил, что выводы уголовного приговора не свидетельствуют о необходимости исключения объектов из реестра.

Карина Дроздецкая