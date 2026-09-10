На липецких АЗС прекратилось круглосуточное дежурство сотрудников мэрии

Дежурство сотрудников администрации Липецка на АЗС для регулирования очередей завершилось. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе мэрии, организовать такую работу на постоянной основе силами местных властей невозможно. При этом «Роснефти», «Лукойлу» и Teboil направлены требования регулировать очереди на заправках с помощью своих сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Ранее на наиболее загруженных заправках круглосуточно дежурили сотрудники муниципальных учреждений. Кроме того, к обеспечению порядка на АЗС привлекали полицию и Росгвардию. О таком формате работы 8 июля сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Дежурство вводилось, в частности, для контроля за соблюдением режима «чет-нечет», который отменили 31 июля. Но он снова начал действовать 13 августа, чтобы упорядочить очереди и равномернее распределять поток машин.

С 1 по 7 сентября средняя цена бензина в Липецкой области не изменилась и составила 78,56 руб. за литр. При этом неделей ранее, с 25 по 31 августа, топливо в регионе подорожало на 3,12 руб., или на 4,1% — это была самая заметная динамика среди регионов Черноземья.

О том, почему власти не ждут быстрых изменений на кризисном топливном рынке макрорегиона,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова