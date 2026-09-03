Бензин в Липецкой области подорожал сильнее всего в Черноземье — на 3,12 рубля

Цены на бензин во всех регионах Черноземья выросли за неделю с 25 по 31 августа. Сильнее всего топливо подорожало в Липецкой области — на 3,12 руб. за литр, или 4,1%. Средняя цена достигла 78,56 руб. за литр, следует из данных Росстата. Общероссийский показатель показал в 4,5 раза более слабую динамику: стоимость выросла с 77,05 руб. до 77,76 руб., а именно на 0,9%.

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АИ-92 подорожал на 3,57 руб., или на 5% (с 71,7 до 75,27 руб.);

АИ-95 — на 2,79 руб., или на 3,6% (с 78,21 до 81 руб.);

АИ-98 и дизель — без изменений (98,2 и 82,79 руб. за литр соответственно).

Тамбовская область по-прежнему лидирует по стоимости бензина в Черноземье: за неделю цена выросла на 0,89 руб., или на 1%, до 88,19 руб. за литр.

В Орловской области бензин подорожал на 0,74 руб., или на 1,1%, до 70,32 руб., в Курской — на 0,37 руб., или на 0,5%, до 80,96 руб. В Белгородской области цена выросла на 0,27 руб., или на 0,4%, до 71,80 руб., а в Воронежской — на 0,04 руб., или на 0,05%, до 82,63 руб. за литр.

С 17 по 24 августа средняя стоимость бензина в Тамбовской области увеличилась с 82,73 до 87,30 руб. за литр — прирост составил 4,5 руб., или 5,5%. Это был самый высокий показатель среди всех регионов Черноземья.

О том, почему власти не ждут быстрых изменений на кризисном топливном рынке макрорегиона,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова