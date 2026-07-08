Полиция и Росгвардия будут дежурить на липецких АЗС для обеспечения порядка

Для соблюдения порядка и дополнительного контроля на загруженных АЗС в Липецкой области будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников муниципальных учреждений. Полиция и Росгвардия будут при необходимости оказывать им содействие. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов 8 июля.

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«Сейчас наша задача — обеспечить бесперебойную работу служб, от которых напрямую зависят жизнь и безопасность жителей региона. А также стабилизировать ситуацию на АЗС, по возможности сократить очереди и распределить транспортную нагрузку»,— подчеркнул господин Артамонов.

Мэр Липецка Михаил Щербаков также заявил, что на автозаправочных станциях областного центра уже с завтрашнего дня, 9 июля, будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и администрации города.

«Прошу всех сохранять спокойствие, уважительно относиться друг к другу и соблюдать введенные правила. Это поможет быстрее пройти непростой период без лишнего ажиотажа»,— обратился к липчанам господин Щербаков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», липецкий оперативный штаб сегодня принял решение ввести в регионе временный порядок продажи бензина «по схеме четных и нечетных дней», который будет действовать с 11 июля по 1 августа включительно. Сохраняется лимит в 30 литров топлива на автомобиль. На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будут продавать вне зависимости от первой цифры госномера.

Первым субъектом РФ, который установил порядок продажи бензина по четным и нечетным датам в зависимости от первой цифры госномера автомобиля, стала Орловская область, где он действует с 4 июля. Власти региона говорят об успешном опыте применения этой практики. Подобный подход начинают один за другим применять и другие регионы РФ.

Денис Данилов