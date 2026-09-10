Росгосстрах подтвердил лидерство в страховании недвижимости россиян

Росгосстрах остается безоговорочным лидером в историческом для себя виде — страховании домов, квартир, дач и строений россиян. Это подтверждает статистика Банка России за первые 6 месяцев 2026 года: компания занимает первое место на страховом рынке как по количеству заключенных договоров, так и по сумме страховых выплат.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Согласно данным ЦБ, в первом полугодии доля Росгосстраха в общем объеме сборов по страхованию строений составила 27%, при этом сумма страховых премий увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество заключенных договоров составляет 29% от общего объема рынка. С начала года Росгосстрах заключил более 1,5 млн договоров страхования домов, дач и квартир, обеспечив владельцам недвижимости финансовую защиту от пожаров, стихийных бедствий, заливов, террористических актов и последствий атак БПЛА. На долю компании приходится почти четверть всех выплат по полисам страхования строений — 23,2%. В прошлом году компания возмещала своим клиентам каждый рабочий день порядка 8,8 млн рублей за утраченное или поврежденное жилье и имущество.

«Рост сборов мы связываем не только с удорожанием строительных материалов, но и с изменением потребительского поведения людей. Мы видим устойчивый тренд на более осознанное отношение собственников жилья к своему имуществу. Сегодня клиенты приходят к нам с запросом «как надежнее», а не «как дешевле». Это говорит о высоком уровне доверия к нашей компании и к нашим страховым агентам, — комментирует член Правления — руководитель Блока агентских и офисных продаж Росгосстраха Юлия Шабанова. — Люди понимают, что покупают полис не для «галочки», и что мы предлагаем им настоящую защиту. Так, в этом году только за три летних месяца Росгосстрах выплатил клиентам почти 920 млн рублей по страховым случаям, связанным с недвижимостью. Это на 53% больше, чем прошлым летом. Мы гордимся тем, что россияне выбирают нас, доверяя самое ценное — свое жилье. Наши агенты проводят системную работу по разъяснению ценности страхования, и мы видим запрос на качество и полноценную защиту. Наша задача — соответствовать этим ожиданиям: наши клиенты точно знают, что выбирают лучший продукт, и что Росгосстрах с ними рядом в любом случае».

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