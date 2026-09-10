Татьяна Буланова пообещала допеть прерванный в Сочи концерт

Певица Татьяна Буланова пообещала вновь выступить в Сочи после того, как ее концерт в ДК «Фестивальный» был прерван 9 сентября. Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Мы обязательно допоем все то, что не успели»,— написала Татьяна Буланова, поблагодарив зрителей за понимание и поддержку.

Госпожа Буланова успела исполнить только первую часть программы. После сигнала тревоги зрителей эвакуировали из концертного зала. Информации о новой дате концерта пока не поступало.

Как ранее сообщала «Российская газета», причиной прерывания концерта стала атака безэкипажных катеров в районе морского порта Сочи.

Угроза атаки БЭК была объявлена мэром Сочи Андреем Прошуниным в 20:57 9 сентября. В результате атаки частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной, пострадали восемь человек.

Анна Гречко