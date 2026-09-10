Врачи Новочеркасска могут приватизировать служебное жилье

В Новочеркасске с 2026 года врачи дефицитных специальностей и фельдшеры скорой помощи могут приватизировать служебное жилье. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Право оформить предоставленную квартиру в собственность получают медики, отработавшие в системе здравоохранения города не менее семи лет. Нормативная база для реализации программы уже утверждена, первые заявки от сотрудников медучреждений находятся в работе.

Дополнительно привлечение кадров обеспечивается еще и за счет целевой подготовки: в 2026 году при поддержке Минздрава Ростовской области в медучреждения Новочеркасска направлены девять врачей-ординаторов.

Наталья Белоштейн