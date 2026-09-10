Число пострадавших при атаке БЭК в Сочи выросло до 28 человек

По уточненным данным, при атаке БЭК в ночь на 10 сентября на набережной в Сочи пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всем пострадавшим в Сочи оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время в больнице остаются трое взрослых и один ребенок. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

В результате ночной атаки на Сочи в медицинские организации доставили пять человек. Еще троим оказана помощь на месте происшествия. Известно, что частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами России ночью сбили 448 беспилотников. БПЛА ликвидировали с 20:00 мск 9 сентября до 08:00 мск 10 сентября над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Каспийского и Черного морей.

Алина Зорина