На Дону три муниципалитета заявили о наличии территорий для КРТ

Власти Багаевского, Каменского и Неклиновского районов Ростовской области уведомили региональное министерство строительства, архитектуры и территориального развития о готовности к участию в проектах комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на информацию министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ

Механизм КРТ предполагает не разрозненное возведение отдельных объектов, а целостное преобразование городских пространств — с одновременным развитием сопутствующей инфраструктуры: социальной, транспортной и коммунальной. Именно этот подход лег в основу обновленной градостроительной стратегии Ростовской области, стартовавшей в 2025 году. Согласно ранее озвученным прогнозам, к 2026 году доля проектов КРТ в общем объеме застройки региона могла достичь 90%.

В августе 2026 года министр строительства Ростовской области Сергей Куц в рамках заседания регионального правительства заявил о планах по расширению географии проектов КРТ — числа территорий, где будет вестись комплексное развитие.

Сейчас в фокусе ведомства пять потенциальных площадок: три участка в Ростове-на-Дону и два — в Аксайском районе. Совокупная площадь этих территорий составляет 433,1 га. Параллельно ведется проработка проекта КРТ в Таганроге: над инициативой работают администрация города, правительство области и ПАО «Дом.РФ». Площадь предполагаемой застройки — 6,2 га.

По данным на начало сентября 2026 года, в Ростовской области в стадии реализации находятся 11 проектов КРТ общей площадью 574,6 га. География проектов охватывает несколько муниципалитетов: в Ростове-на-Дону реализуется четыре проекта, в Новочеркасске, Таганроге, Батайске и Сальском городском поселении — по одному, в Аксайском районе — три.

Наталья Белоштейн