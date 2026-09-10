В аэропорту Сочи задержаны более 70 рейсов

Более 70 рейсов задержаны в аэропорту Сочи после ночных ограничений на полеты. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На вылет в аэропорту Сочи задержаны 40 рейсов. Самолеты должны направиться в Уфу, Тюмень, Москву, Тбилиси, Екатеринбург, Челябинск, Сургут, Киров, Нижний Новгород, Казань, Нижнекамск, Самару, Санкт-Петербург, Даламан, Сыктывкар, Новосибирск и Пермь. Отмененных рейсов по данным на 09:20 мск нет.

На прилет в Сочи задержаны 33 рейса. Самолеты должны прибыть из Уфы, Батуми, Самары, Сыктывкара, Нижнего Новгорода, Тель-Авива, Москвы, Самарканда, Перми, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Тбилиси, Кемерово, Барнаула, Антальи, Екатеринбурга, Челябинска, Кирова и Нижнекамска. Отмененных рейсов нет.

Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в аэропорту Сочи. Прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, организованы мобильные приемные для пассажиров.

Алина Зорина