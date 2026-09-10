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Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в Сочи

Из-за ранее введенных ограничений в работе международного аэропорта Сочи возникли задержки рейсов, часть воздушных судов ушла на запасные аэродромы. Южная транспортная прокуратура взяла под контроль соблюдение прав пассажиров, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

«Транспортными прокурорами осуществляется мониторинг оказания услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, организованы мобильные приемные для пассажиров»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае нарушения законодательства граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по номеру 8-919-899-87-33.

Алина Зорина

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