В Сочи отменили угрозу атаки безэкипажных катеров

Режим угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК) отменен в Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Режим угрозы был объявлен на курорте 9 сентября в 20:57. Спустя два с половиной часа власти сообщили о последствиях: в результате атаки безэкипажного катера частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной.

По предварительным данным, пострадали восемь человек. Пятеро доставлены в медицинские организации, еще троим оказана необходимая помощь на месте. Как уточнил мэр Сочи, полученные ранения не представляют угрозы для жизни.

Наталья Решетняк