Мэр Сочи призвал воздержаться от посещения пляжей из-за угрозы атаки БЭК

Режим опасности атаки безэкипажных катеров (БЭК) продолжает действовать на территории Сочи. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Мах-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

«Угроза атаки безэкипажных катеров в Сочи продолжает действовать. Настоятельно прошу воздержаться от посещения пляжей и набережных до отмены специального режима "Атака БЭК". Крайне важно соблюдать все необходимые меры предосторожности»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что на остальной территории города в данный момент обстановка штатная. Тем не менее мэр призвал жителей и гостей курорта не терять бдительности.

«Также убедительно прошу воздержаться от фото- и видеосъемки последствий атаки. Помните, что каждый опубликованный вами кадр может помочь противнику в реализации его планов»,— подчеркнул глава города.

Наталья Решетняк