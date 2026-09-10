Аксайский суд рассмотрит дело о принуждении к рабскому труду шести человек

Аксайский районный суд Ростовской области принял к производству уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном лишении свободы и принуждении к труду. Об этом сообщила объединенная прессслужба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый, действуя совместно с неустановленными соучастниками, удерживал шесть человек, предварительно изъяв у них документы. Потерпевшим угрожали физическим насилием, а также периодически его применяли. Возможности покинуть место удержания у потерпевших не было.

Личности подельников обвиняемого на данный момент не установлены — в отношении них возбуждено отдельное уголовное дело, расследование продолжается.

Наталья Белоштейн