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Аксайский суд рассмотрит дело о принуждении к рабскому труду шести человек

Аксайский районный суд Ростовской области принял к производству уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном лишении свободы и принуждении к труду. Об этом сообщила объединенная прессслужба судов региона.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый, действуя совместно с неустановленными соучастниками, удерживал шесть человек, предварительно изъяв у них документы. Потерпевшим угрожали физическим насилием, а также периодически его применяли. Возможности покинуть место удержания у потерпевших не было.

Личности подельников обвиняемого на данный момент не установлены — в отношении них возбуждено отдельное уголовное дело, расследование продолжается.

Наталья Белоштейн

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