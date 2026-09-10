На Дону во время атаки БПЛА повреждены дома и нарушено энергоснабжение

Минувшей ночью над Ростовской областью силы ПВО уничтожили около 90 беспилотных летательных аппаратов. Под ударом оказались сразу несколько крупных населенных пунктов и 16 районов. В результате атаки повреждены дома и нарушено энергоснабжение. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись города Каменск-Шахтинский, Таганрог, Новошахтинск и Волгодонск, а также Милютинский, Зерноградский, Аксайский, Каменский, Мясниковский, Тарасовский, Орловский, Миллеровский, Чертковский, Азовский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский и Верхнедонской районы.

На земле зафиксированы локальные последствия падения обломков беспилотников. В Миллеровском районе повреждены два частных дома и несколько автомобилей. Из-за повреждения линии электропередачи временно без электричества остались четыре частных дома. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В Тарасовском районе обломки БПЛА спровоцировали возгорание сухой травы. Огонь был оперативно потушен, пострадавших также нет.

Власти и оперативные службы продолжают мониторинг ситуации, информация уточняется.

Наталья Белоштейн