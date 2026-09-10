Восемь человек пострадали в Сочи во время атаки БЭК
Восемь человек пострадали при атаке безэкипажных катеров на набережную в Сочи прошедшей ночью. Пять пострадавших доставили в медицинские учреждения, еще троим оказали необходимую помощь на месте происшествия. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В результате атаки частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. На месте работают оперативные и специальные службы.
«Поручил своим заместителям и главам районов оперативно организовать мероприятия по наведению санитарного порядка и восстановлению курортной инфраструктуры сразу после отмены атаки»,— заявил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, угроза БЭК в Сочи сохраняется. Жителям необходимо соблюдать меры предосторожности, оставаться в безопасных местах и сохранять спокойствие.