Количество пострадавших при атаке БЭК на набережную в Сочи увеличилось до восьми

Количество пострадавших при ударе безэкипажных катеров (БЭК) по набережной в Сочи увеличилось до восьми. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Ранее было известно об одном пострадавшем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В медицинские организации доставили пять человек. Еще троим оказана помощь на месте происшествия.

«Частично повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной»,— добавили в оперштабе Кубани.

Как писал «Ъ-Кубань», в Сочи в результате атаки БЭК произошло возгорание на набережной. Сейчас там работают оперативные и специальные службы.

Дмитрий Холодный