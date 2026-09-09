В Сочи после атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной

В Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

По предварительным данным оперштаба Кубани, один человек получил травмы. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

9 сентября около 21:00 в Сочи объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. «Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие»,— написал мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Дмитрий Холодный