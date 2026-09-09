У мемориала «Тачанка-Ростовчанка» восстановили освещение

В Ростове-на-Дону восстановили архитектурно-художественную подсветку мемориала «Тачанка-Ростовчанка». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

По данным местных властей, памятник не освещался с 2022 года. Для подсветки мемориала специально построили воздушную линию до Гребного канала, запитанную от сетей предприятия.

В прошлом году в донской столице восстановили уличное освещение на улицах Левобережной, Станиславского и на Ворошиловском мосту — свет там отсутствовал с момента проведения Чемпионата Мира по футболу.

По словам главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, в городе определили 26 знаковых мест и памятников, подсветку которых необходимо выполнить в первую очередь. Кроме того, поставлена задача в рамках пилотного проекта по комплексному благоустройству оборудовать иллюминацией все архитектурные доминанты и здания на перекрестках на Ворошиловском проспекте. Глава поручил проработать вопрос с управляющими компаниями и собственниками зданий.

Константин Соловьев