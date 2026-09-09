В шести аэропортах ХМАО ввели ограничения из-за угрозы атаки БПЛА

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в шести аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Сначала ограничения ввели в аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска. Позже Росавиация сообщила, что их ввели и в аэропортах Игрима, Нягани, Советского, а также Урая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— говорится в сообщении Росавиации.

На всей территории округа введен режим «Беспилотная опасность». Позже власти сообщили о введении режима «Угроза атаки беспилотника». Учеников второй смены перевели на дистанционный режим обучения.