В ХМАО жителям запретили публиковать фото и видео об атаках беспилотников

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) ввели ограничения на публикацию данных об атаках беспилотников и средств их противодействия. Как сообщили в окружном правительстве, мера принята Антитеррористической комиссией региона в рамках исполнения указов президента РФ о мерах безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Запрет касается распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах фото и видеоматериалов, географических координат, а также любой информации, позволяющей определить тип, место падения или траекторию полета беспилотника. Также запрещено публиковать данные о последствиях атак, характере повреждений и работе систем противовоздушной обороны.

Под ограничения попали сведения о местонахождении военных объектов, сил Минобороны и правоохранительных органов, а также информация о критически важной инфраструктуре, включая объекты ТЭК, ЖКХ и мосты. Запрет распространяется и на сообщения о терактах или действиях диверсионных групп на территории округа.

Исключение составляют официальные публикации органов государственной власти. Аналогичные меры уже действуют в ряде других субъектов РФ.

По данным правительства, нарушение установленных требований влечет административную ответственность. Штрафы составляют от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. до 500 тыс. руб. для юридических лиц.

Утром в ХМАО ввели режим «Беспилотная опасность». Позже власти сообщили о введении режима «Угроза атаки беспилотника».

9 сентября беспилотник атаковал один из промышленных объектов Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ). По словам уральского полпреда Артема Жоги, БПЛА пытался атаковать объект топливно-энергетического комплекса.