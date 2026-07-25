Моор: на территории Тюменского НПЗ произошел пожар из-за атаки БПЛА

После атаки БПЛА беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ, где произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — отметил глава региона.

Ранее после атаки беспилотника пострадала автостоянка около логистического центра Wildberries в Екатеринбурге. Склад временно приостановил свою работу, никто из сотрудников не пострадал.