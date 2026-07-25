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Моор: на территории Тюменского НПЗ произошел пожар из-за атаки БПЛА

После атаки БПЛА беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ, где произошло возгорание. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

«На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — отметил глава региона.

Ранее после атаки беспилотника пострадала автостоянка около логистического центра Wildberries в Екатеринбурге. Склад временно приостановил свою работу, никто из сотрудников не пострадал.

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