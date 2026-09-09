Главные новости за 9 сентября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В ЕГРЮЛ были добавлены сведения об увеличении уставного капитала воронежского АО «Минудобрения» (управляется АО «Росхим») с 959 млн до 3 млрд руб. Запущенная в апреле реорганизация предполагает присоединение к градообразующему предприятию ООО «Россошанский Агротрейд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило два конкурса на ремонт региональных дорог стоимостью 1,1 млрд руб. Первый контракт с начальной ценой 530 млн руб. предусматривает работы на трех участках в Россошанском и Кантемировском районах. Второй стоимостью 580 млн руб. включает ремонт четырех участков дорог в Верхнехавском, Каширском и Панинском районах.

Житель Белгородской области обратился на странице в соцсетях врио губернатора Александра Шуваева с просьбой помочь с переводом из добровольческого формирования «Орлан» в подразделение «БАРС». По его словам, ранее ему отказали из-за нахождения в «черном списке». Белгородец пояснил, что попал туда после увольнения из «Орлана» по собственному желанию из-за семейных обстоятельств, и заявил, что с аналогичной проблемой сталкиваются многие добровольцы.

Правительство России направит в Курскую область около 3,7 млрд руб., включая средства на компенсацию ущерба приграничным производителям. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Дополнительное финансирование также получат Белгородская и Брянская области.

Арбитражный суд Центрального округа отклонил кассационную жалобу липецкого ООО «Ангел ист рус» (структура китайской Angel Yeast) по спору с Воронежской таможней. Суд подтвердил решения нижестоящих инстанций и поручил вернуть таможенные пошлины на 76,6 млн руб.

Депутаты горсовета Мценска с третьей попытки приняли изменения в порядок избрания мэра. Глава города теперь будет избираться советом из числа кандидатов, представленных губернатором Орловской области. Ранее две сессии не состоялись из-за отсутствия кворума — заседания бойкотировали депутаты фракции «Справедливой России», выступавшие против. Поправки были приняты большинством голосов.

Крымский перевозчик «Гранд сервис экспресс» запустит с 1 октября пустит ежедневный поезд Москва — Минеральные Воды, который будет следовать через Тамбовскую и Воронежскую области.

Анна Швечикова