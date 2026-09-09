Уставный капитал воронежских «Минудобрений» достиг 3 млрд на фоне реорганизации

В ЕГРЮЛ 8 сентября были добавлены сведения об уставном капитале воронежского АО «Минудобрения» (управляется АО «Росхим») в размере 3 млрд руб. Изменения были внесены на основании заявления компании. Россошанский химзавод сейчас находится в процессе реорганизации. В ряде открытых источников указано, что ранее уставный капитал предприятия составлял 959 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, АО «Минудобрения» основано в Россоши в июне 2000 года. Основной профиль — производство удобрений. Управление компанией передано акционерному обществу «Росхим» с декабря 2024-го. По итогам 2025 года «Минудобрения» продемонстрировали убыток в 9,2 млрд руб., в то время как годом ранее фиксировалась прибыль в 3,9 млрд. Выручка компании за год почти не изменилась и составила 46,4 млрд руб. (-0,6% по сравнению с 2024-м). Предприятие заняло уверенное первое место в топе компаний в своей отрасли на территории региона и стало 9-м по стране.

Реорганизация «Минудобрений» была запущена в апреле этого года. К градообразующему предприятию присоединяется ООО «Россошанский Агротрейд» («РАТ»).

ООО «РАТ» основано в июне 1998 года, зарегистрировано в Россоши и специализируется на оптовой торговле удобрениями и агрохимическими продуктами. Уставный капитал — 11,3 млн руб. Генеральным директором с марта 2025 года назначен Александр Горин. Единственным учредителем выступает АО «Минудобрения», владеющее 100% долей. Финансовая модель ООО «РАТ» демонстрирует рост выручки при существенном снижении прибыли. В 2025 году выручка достигла 19,5 млрд руб., увеличившись на 25,3% по сравнению с 2024-м (15,6 млрд), но чистая прибыль сократилась более чем вдвое — с 544,5 до 205,4 млн руб.

Помимо ООО «РАТ» россошанские «Минудобрения» с июля этого года выступают единственным учредителем местного ООО «Инвестиционная химическая компания» («ИХК»), а с начала сентября — собственником московского АО «Спецхимпроект». Численность сотрудников обеих организаций в 2025 году равнялась нулю. Данных о присоединении к «Минудобрениям» этих фирм пока нет.

АО «Спецхимпроект» зарегистрировано в столице с июля 2017 года. Основной вид деятельности компании — управление холдингами, уставный капитал предприятия — 100 тыс. руб. С ноября 2018-го должность генерального директора занимает Михаил Якущенко. С января по сентябрь 2026-го единственным учредителем компании было АО «Росхим». Финансовые показатели АО «Спецхимпроект» за последние три года демонстрируют нулевую выручку при росте убытка с 4,9 млн руб. (в 2023 году) до 27,4 млн руб. (в 2025 году). ООО «ИХК» зарегистрировали в октябре 2022 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компания работает в сфере предоставления прочих финансовых услуг. С марта 2025-го управляет организацией АО «Росхим», которое также является единственным учредителем, владеющим 100% долей. В 2025 году ООО «ИХК» продемонстрировало нулевую выручку, однако чистая прибыль составила 277 тыс. руб. против убытка в 209 тыс. годом ранее.

В конце июня «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что АО «Минудобрения» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с заявлениями о восстановлении пропущенного срока предъявления к взысканию более 30 млрд руб. с зарегистрированной на Кипре Ostchem Holding Limited, входящей в холдинг Ostchem и Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Арбитраж заявление удовлетворил.

Денис Данилов