Через Воронеж и Тамбов пройдет новый поезд до Минеральных Вод

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Гранд Сервис Экспресс» Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» запускает новый ежедневный поезд №170/169 Москва — Минеральные Воды. Он будет следовать через Тамбовскую и Воронежскую области. Начнет работу 1 октября. Об этом сообщили в компании.

Из Москвы поезд будет отправляться в 14:30 и прибывать в Минеральные Воды на следующий день в 13:35. Обратно состав будет выезжать в 19:20 и завершать путь на следующий день в 20:40. Время в пути составит 23 часа 5 минут. Это расписание будет действовать как минимум до конца ноября, затем возможны изменения.

Поезд будет одноэтажным. В его составе запланированы вагон с местами для маломобильных пассажиров и сопровождающих, а также вагон-ресторан.

В конце октября филиал РЖД планирует запустить поезд Тамбов — Кисловодск. Он будет следовать через Воронеж.

Алина Морозова