На Дону лоцман предстанет перед судом по обвинению в подделке медзаключения

В Ростовской области 61-летний местный житель предстанет перед судом за поддельное заключение медицинского осмотра. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский / Коммерсантъ

По версии дознания, в феврале прошлого года обвиняемый приобрел поддельное заключение предварительного медицинского осмотра у лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделили в отдельное производство. В мае прошлого года он предоставил данный документ в «Администрацию морских портов Азовского моря» для получения лоцманского удостоверения.

Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, распоряжением капитана морского порта Ростов-на-Дону лоцманское удостоверение было аннулировано.

Константин Соловьев