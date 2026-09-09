К проекту «Производительность труда» присоединились 256 предприятий Дона

В Ростовской области к федеральному проекту «Производительность труда» присоединились 256 компаний. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 2019 года участниками проекта стали семь крупных предприятий Новочеркасска. Возможность вступления в проект, по данным властей, рассматривает научно-производственное предприятие «Экофес», обеспечивающего полный цикл от научных разработок и проектирования до выпуска оборудования и сервиса водоочистных систем. География поставок компании охватывает территорию от Владивостока до Калининграда и от Дербента до Архангельска.

Директор ООО «Экофес-Электрохим» Игорь Тишкунов отметил, что предприятие, специализирующееся на технологических процессах электрохимии, создано два месяца назад и рассчитывает получить статус резидента особой экономической зоны «Ростовская».

«Следующим шагом, уже в условиях масштабного производства, станет сотрудничество с РЦК в части проекта "Производительность труда"», — приводят в сообщении правительства слова директора компании.

По словам министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова, 256 донских компаний, участвующих в федеральном проекте, дают оборот около 700 млн руб.

Константин Соловьев