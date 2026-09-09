В Ростове управляющего магазином осудили за торговлю контрафактным алкоголем

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор управляющему магазина, признав его виновным в хранении и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в феврале 2026 года фигурант — Мартин Карапетян — приобрел более 100 бутылок немаркированной водки и коньяка без сопроводительных документов. Спиртное хранилось в торговом павильоне в Советском районе донской столицы для продажи. Согласно экспертному заключению, употребление этой продукции в объеме свыше 300–500 мл вызывает острое отравление, опасное для жизни и способное привести к летальному исходу.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему восемь месяцев лишения свободы колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев