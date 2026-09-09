Врач рассказал о состоянии пострадавших при ночной атаке БПЛА на Новороссийск

В городскую больницу №1 Новороссийска после ночной атаки БПЛА поступили 17 человек. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил заместитель главного врача медучреждения Денис Пунтасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Всем пациентам оказывается вся необходимая лечебно-диагностическая помощь. В случае необходимости все пациенты будут переводиться в краевые учреждения»,— рассказал господин Пунтасов.

Для оказания помощи пострадавшим в Новороссийск дополнительно направили бригады и автомобили скорой помощи из Анапы, Абинска, Крымска, Горячего Ключа и Туапсе. К работе также привлекли специалистов санитарной авиации и службы медицины катастроф.

Ночью Новороссийск подвергся массовой атаке БПЛА. Основная часть ударов по региону пришлась на город. По данным властей Краснодарского края, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 человек получили ранения.

В результате атаки повреждены восемь многоквартирных и частных домовладений, три предприятия и православный храм. Также пострадали детские сады №10 и №22, школа №15 и поликлиника №2. Поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть на улицах Советов и Магистральной.

В городе-герое 9 сентября объявлен траур по погибшим в результате атаки. В городе отменены развлекательные мероприятия, государственные флаги России, Краснодарского края и муниципального образования приспущены.

Анна Гречко