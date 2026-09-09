В Ростове-на-Дону автобус врезался в опору ЛЭП на улице Еременко
В Ростове-на-Дону автобус №67 столкнулся с опорой линии электропередач. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
Происшествие случилось 9 сентября в 12:20 на улице Еременко. Предварительно, водитель автобуса МАЗ, следовавший от улицы Малиновского в направлении улицы Маршала Жукова, не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.