В Таганроге суд вынес приговор руководству спортшколы по делу о мошенничестве

Таганрогский городской суд признал виновными в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) бывшего директора «Спортивная школа олимпийского резерва № 13» и его заместителя. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что руководители учреждения внесли в учебный план на 2023 год данные о воспитанниках-хоккеистах, которые фактически перестали посещать тренировки. На основании искаженных отчетов министерство спорта Ростовской области выделило спортшколе бюджетные средства на стимулирующие выплаты. В итоге директор незаконно получил более 105 тыс. руб., его зам — почти 50 тыс. руб. Отсутствие детей на занятиях в ходе судебного разбирательства подтвердили тренеры школы.

Несмотря на то, что обвиняемые вину не признали, суд счел ее полностью доказанной и приговорил фигурантов к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, им запрещено занимать руководящие должности в государственных учреждениях сроком также на два года.

Приговор в законную силу не вступил.

Константин Соловьев