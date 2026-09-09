Жители Дона более трех тысяч раз воспользовались защитой посылок за пять месяцев

С момента внедрения в Ростовской области сервисной услуги страхования сроков доставки, а также возврата посылок (с апреля 2026 года) этим сервисом в регионе воспользовались более 3 000 раз. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В случае задержки контрольного срока пересылки более чем на три дня или при возврате посылки отправителю компенсируют до 2 тыс. руб., говорится в сообщении. В эту сумму входит стоимость пересылки и расходы на обратную доставку, если посылку вернули по любой причине.

Всего с начала года жители Ростовской области оформили свыше 9,3 тыс. защищенных писем и посылок, сообщила директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

Сергей Емельянов