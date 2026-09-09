Суд в Волгодонске взыскал с администрации 73 млн рублей субсидии

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Волгодонские тепловые сети» о взыскании с Администрации города Волгодонска субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в размере 73 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дела.

Предметом разбирательства стала задолженность по выплате субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги (теплоснабжение и горячее водоснабжение) за период с октября по декабрь 2025 года.

Изначально предприятие заявило требования на сумму 72,96 млн рублей. Однако в ходе предварительного судебного заседания представитель истца воспользовался правом, предоставленным статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ, и уточнил размер исковых требований до 73 млн рублей. Суд признал ходатайство об уточнении подлежащим удовлетворению.

В обоснование своих претензий истец представил соглашение от 02 июля 2025 года № 10, заключенное между ООО «Волгодонские тепловые сети» и городской администрацией. Согласно документу, муниципалитет обязался возмещать недополученные доходы предприятия, возникающие из-за разницы между экономически обоснованными тарифами, утвержденными Региональной службой по тарифам Ростовской области, и фактической платой жителей, которая ограничивается предельными индексами роста. Дополнительные документы, возражения на отзыв ответчика и отзывы третьих лиц были приобщены к материалам дела.

Администрация города в суде пыталась переложить часть финансовой ответственности на региональный уровень. Ответчик ходатайствовал об исключении Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области из числа третьих лиц и привлечении его в качестве соответчика. Кроме того, судом была рассмотрена правовая природа обязательств: согласно пункту 4 части 2 статьи 125 АПК РФ, при предъявлении иска к нескольким ответчикам необходимо формулировать требования к каждому из них. Истец оставил вопрос о замене или привлечении дополнительного ответчика на усмотрение суда, однако Министерство ЖКХ возражало против изменения своего статуса.

Суд отказал мэрии в удовлетворении данного ходатайства. В определении указано, что надлежащим ответчиком является именно муниципальное образование «Город Волгодонск» в лице своей администрации как сторона, подписавшая соглашение о предоставлении субсидии. При этом установлено, что общим источником предоставления субсидий энергоснабжающим организациям в регионе являются бюджеты двух уровней — областной бюджет Ростовской области и непосредственно бюджет города Волгодонска, но договорные обязательства лежат на муниципалитете.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что правовой механизм компенсации потерь теплоснабжающих организаций на территории региона действует, а основания для невыплаты средств отсутствуют. В результате исковые требования ООО «Волгодонские тепловые сети» были удовлетворены в полном объеме. Решение подлежит немедленному исполнению в рамках защиты интересов коммунальной инфраструктуры города.

Тат Гаспарян